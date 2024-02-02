Adıyaman'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da bıçakla 2 kişiyi gasbeden zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da bıçakla 2 kişiyi gasbeden zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 kişinin paralarının bıçakla gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla A.C'yi gözaltına aldı.
A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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