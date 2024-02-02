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        Adıyaman'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da bıçakla 2 kişiyi gasbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:18
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        Adıyaman'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da bıçakla 2 kişiyi gasbeden zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 kişinin paralarının bıçakla gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Zanlının kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla A.C'yi gözaltına aldı.

        A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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