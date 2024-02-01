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        Adıyaman'da yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yangının çıktığı evde hasar oluştu, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 21:19 Güncelleme: 01.02.2024 - 21:19
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        Adıyaman'da yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yangının çıktığı evde hasar oluştu, kullanılamaz hale geldi.

        Çobanlı Mahallesi'ndeki İshak Saray'a ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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