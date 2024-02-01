Adıyaman'da yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yangının çıktığı evde hasar oluştu, kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yangının çıktığı evde hasar oluştu, kullanılamaz hale geldi.
Çobanlı Mahallesi'ndeki İshak Saray'a ait tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiyeye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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