Fatih´te önceki gün meydana gelen olayda sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki kameraları incelemeye başladı.

Cinayet şüphelisinin kaçtığı güzergah üzerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin Aksaray´a kadar yürüdüğünü, ardından otobüse bindiğini tespit etti. Piyalepaşa´da otobüsten inen şüpheli, yürüyerek Beyoğlu İstiklal Mahallesi´ndeki evine gitti. Cinayet şüphelisinin olayın ardından kullandığı güzergahı kamera görüntülerinden tespit eden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Erkan B.'yi saklandığı evinde yakaladı. Erkan B.'nin evinde yapılan aramada cinayette kullandığı bıçak ile giysileri de bulundu. Emniyette 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Erkan B.'nin, Ramazan Pişkin´i, babasının çay ocağı yakınlarındaki iş yerini ziyaretleri sırasında tanıdığı öğrenildi. Erkan B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan´daki İstanbul Adalet Sarayı´na sevk edildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Erkan B., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"RAMAZAN PİŞKİN'İN SABOOR MURADI OLDUĞUNU BİLEREK YARALAMAK AMACIYLA GİTTİM"

Savcılık ifadesinde Erkan B., "Babamın Fatih´te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin´i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin´in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" dedi.

"BENİM HERHANGİ BİR DİNİ GRUP VE CEMAATLE BAĞLANTIM YOKTUR"

Erkan B. ifadesinin devamında, "Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin´i Saboor Muradı olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin´i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradı olduğunu anladım. Saboor sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü´nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.