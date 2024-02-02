6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde eşini, oğlunu ve bacağını kaybeden Yunus usta konteyner kentte arızaları gideriyor ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da evininin enkazından 3 gün sonra çıkarılan, eşini, oğlunu ve sağ bacağını kaybeden Yunus Tosun, depremzedelerin yardımına koşuyor.

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da evininin enkazından 3 gün sonra çıkarılan, eşini, oğlunu ve sağ bacağını kaybeden Yunus Tosun, depremzedelerin yardımına koşuyor.

Tosun ailesi geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme, Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın birinci katındaki evlerinde yakalandı.

Binanın yıkılması sonucu 3 gün enkaz altında kalan Yunus Tosun (42) ile kızı Ecrin Tosun (13) kurtuldu, eşi Hilal Tosun (39) ve oğlu Emre Anıl Tosun (10) yaşamını yitirdi.

Depremde sağ bacağını kaybeden Tosun, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki 8 aylık tedavisinin ardından Adıyaman'a dönerek, 13 yaşındaki kızıyla hayata tutunmaya başladı.

Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 konteyner kentte Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında işe alınan Tosun, burada konteynerlerin kapı ve pencere kilit aksamlarını tamir ederek acısını hafifletmeye çalışıyor.

Yunus Tosun, AA muhabirine, depremlerde eşini, oğlunu ve sağ bacağını kaybettiğini, evlerinin ilk depremde yıkıldığını söyledi.

Evlerinin depremin ilk 10 saniyesinde çöktüğünü, kendisinin de 72 saat boyunca enkaz altında kaldığını aktaran Tosun, kızının ise 8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını anlattı.

"Oğlumun 16 saat boyunca enkazda kafasını tutabildim. Onu da çıkardılar, hatta çıkardıklarında yaşıyordu, ama daha sonra vefat etti." diyen Tosun, 8 aylık tedavisinin ardından kente geldiğini belirtti.

- "Eşimi ve çocuğumu kaybetmenin acısını bu uğraş hafifletiyor"

Sağ bacağının ampute edildiğini, sol bacağı ve sol elini kullanırken zorlandığını aktaran Tosun, annesi ve kardeşini kaybeden kızının psikolojik olarak çok iyi olmadığını kaydetti.

Hayatın kaldığı yerden devam ettiğini ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Hayat kaldığı yerden devam ediyor, kızımla konteyner kentte kalıyorum. Aynı zamanda burada TYP kapsamında işe alındım, teknik ofise bakıyorum. Kapı ve pencere arızalarını gideriyorum. Burada afetzedelerin yardımına koşuyorum. Hepimizin bu memleketi ayağa kaldırmak için elinden geleni yapması gerekiyor. Burada geçici de olsa çalışıyoruz, zamanımız geçiyor. Eşimi ve çocuğumu kaybetmenin acısını bu uğraş hafifletiyor. İnşallah bize kadro da verirlerse işe devam ederiz."

Akülü araç talebinde bulunan Tosun, yürümekte zorlandığı için yetkilerden ve hayırseverlerden akülü araç için destek beklediğini sözlerine ekledi.