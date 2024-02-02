Türkiye’de yağışlar batı ve iç bölgelerden ayrılmak üzere, akşam saatleri İstanbul-Bolu-Düzce arasında beklenen zayıf yağış dışında ülke genelinde yağışsız bir cuma günü oluyor. Bolu yükseklerine yağış yine kar halinde inecektir, bu gece Ankara istikametinde dikkatli seyretmekte yarar var. Cumartesi sabahı Düzce-Karabük-Kastamonu-Sinop arasında kalan alanda kar yağacak, bu kesimde hava sıcaklığı 1°C civarında olurken İstanbul yağıştan etkilenmeyecek ve cumartesi sabahı yine soğuk bir havaya (4°C) uyanacak.

Doğu Karadeniz ise son yılların en “kar yağışlı” sezonunu geçiriyor, kıyılarda yağmur varken 300-400 metre rakımdan itibaren yağış kara dönüyor. Cumartesi sabah-akşam aralığında Tokat-Ordu-Gümüşhane-Trabzon-Rize arasında kalan yerlerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Doğu Karadeniz yükseklerinde gelecek haftanın ilk 3 günü benzer şekilde kar yağışıyla geçecek, bu kesimde çoğu noktada büyük birkaç çığ düşme riski şimdiden beliriyor.

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Ege ve Akdeniz kıyıları hafta sonunu güneşlenerek geçiriyor, ısınma güneyden itibaren tüm ülkeye gelecek hafta yayılacak. Hafta sonu 5°C artış, gelecek hafta salıdan itibaren bir 5°C daha ısınma bizi bekliyor. Haftaya günün en yüksekleri İstanbul’da 16°C, İzmir’de 20°C, Ankara’da 11°C’ye tırmanacak. Gündüzler bir mayıs başlangıcı gibi sıcak olacak görünüyor.