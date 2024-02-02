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        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını kaleme aldı. Öztel, "Haftaya günün en yüksekleri İstanbul'da 16°C, İzmir'de 20°C, Ankara'da 11°C'ye tırmanacak. Gündüzler bir mayıs başlangıcı gibi sıcak olacak görünüyor. Şubat ortasında ise havaların yeniden soğuma ihtimali var, kış henüz bitmemiş olsa da en az 7 günü mevsim normallerinin yerine göre 5 ila 10°C üzerinde geçireceğiz" ifadelerini kullandı

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 02.02.2024 - 12:25 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:26
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        Bir hafta sıcak sonra yeniden soğuk
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        Türkiye’de yağışlar batı ve iç bölgelerden ayrılmak üzere, akşam saatleri İstanbul-Bolu-Düzce arasında beklenen zayıf yağış dışında ülke genelinde yağışsız bir cuma günü oluyor. Bolu yükseklerine yağış yine kar halinde inecektir, bu gece Ankara istikametinde dikkatli seyretmekte yarar var. Cumartesi sabahı Düzce-Karabük-Kastamonu-Sinop arasında kalan alanda kar yağacak, bu kesimde hava sıcaklığı 1°C civarında olurken İstanbul yağıştan etkilenmeyecek ve cumartesi sabahı yine soğuk bir havaya (4°C) uyanacak.

        Doğu Karadeniz ise son yılların en “kar yağışlı” sezonunu geçiriyor, kıyılarda yağmur varken 300-400 metre rakımdan itibaren yağış kara dönüyor. Cumartesi sabah-akşam aralığında Tokat-Ordu-Gümüşhane-Trabzon-Rize arasında kalan yerlerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Doğu Karadeniz yükseklerinde gelecek haftanın ilk 3 günü benzer şekilde kar yağışıyla geçecek, bu kesimde çoğu noktada büyük birkaç çığ düşme riski şimdiden beliriyor.

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        Ege ve Akdeniz kıyıları hafta sonunu güneşlenerek geçiriyor, ısınma güneyden itibaren tüm ülkeye gelecek hafta yayılacak. Hafta sonu 5°C artış, gelecek hafta salıdan itibaren bir 5°C daha ısınma bizi bekliyor. Haftaya günün en yüksekleri İstanbul’da 16°C, İzmir’de 20°C, Ankara’da 11°C’ye tırmanacak. Gündüzler bir mayıs başlangıcı gibi sıcak olacak görünüyor.

        Akdeniz’de şubat ayı içinde hava sıcaklığı ile denizin yüzey suyu sıcaklığı neredeyse eşitleniyor (20°C). Haberlerde “bu mevsimde denize girdi” diye yer alan kişilerdenseniz en azından sudan çıkınca pek üşümez, ama ısınamazsınız da. Antalya-Mersin-Adana hattı ilkbahar havasına biraz erken kavuşuyor. Şubat ortasında ise havaların yeniden soğuma ihtimali var, kış henüz bitmemiş olsa da en az 7 günü mevsim normallerinin yerine göre 5 ila 10°C üzerinde geçireceğiz. Güneşten gelen enerji belki de henüz yeşillenmemesi gereken pek çok bitkiyi hızla ilkbahara sokacak. En azından daha aydınlık sabahlar ve işten çıkınca henüz kararmamış hava, insanların sosyalleşmesine, biraz daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.

        Fotoğraflar: AA

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