Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Zeynel Abidin Aydın idaresindeki 42 UR 500 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde Enver Şahin yönetimindeki 34 GF 9347 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler ve araçtaki 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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