Adıyaman'da hırsızlık operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 01-31 Ocak tarihleri arasında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 29 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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