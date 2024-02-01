Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da sabaha karşı tam bir facia yaşandı. Bozova ilçesinde yaşanan olayda 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen tek katlı bir ev çöktü. İki kişinin hayatını kaybettiği olayda 6 kişi de yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki tek katlı evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre ilçede Cemile Arıkan'a ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Göçük altında kalan Serdar (38), Fatma (38), A. (15), A. (12) ve A.U. (8) ile Dilber (34), A.A. (13) ve E.T. Bozkurt (10) kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.
Ekipler, başlattıkları arama-kurtarma çalışmaları sırasında Serap Urak'ın (49) cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak çıkarılan Cemile Arıkan (56) ise kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldığı belirtilen evde Cemile Arıkan'ın yalnız yaşadığı, çocukları ve torunlarının da akşam saatlerinde Osmaniye'den ziyarete geldiği öğrenildi.