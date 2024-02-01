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        Minibüs şoföründen dehşet! Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı

        İstanbul Pendik'te bir minibüs şoförü dehşet saçtı. Maganda şoför, önünde seyir halindeyken durup yayalara yol veren motosikletliye saldırdı. Önünü kestiği motosiklet sürücüsünü yumruklayan minibüs şoförünün saldırı anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:13
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        Yayalara yol veren motosikletliyi yumrukladı!
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        Pendik'te minibüs şoförü, önünde seyir halindeyken durup, yayalara yol veren motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım'ın önünü kesti.

        DHA'nın haberine göre kendisine baktığı için öfkelenen şoför, "Sana korna mı çaldım, neden arkana bakıyorsun" diyerek Mustafa Yıldırım'ın kaskına vurdu. O anlar, kask kamerasına yansıdı.

        MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ÖNÜNÜ KESTİ

        Olay 26 Ekim 2023 Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü Mustafa Yıldırım, sokak üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen 3 yayaya yol vererek motosikletini durdurdu. Yayalar geçtikten sonra yoluna devam eden Yıldırım'ın önü arkasından gelen minibüs şoförü Zafer A. tarafından kesildi.

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        Minibüsten inen şoför, Yıldırım'a "Sana korna mı çaldım?, Neden arkana bakıyorsun" diyerek kaskına vurmaya başladı. Telefonundaki fotoğrafını gösteren Zafer A., kendisinin de motosiklet kullandığını belirtti.

        Yıldırım ise yolun karşısına geçmek isteyen 3 yayaya yol verdiğini söyledi. İkili daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise motosiklet sürücüsü Yıldırım'ın kask kamerasına yansıdı.

        "BU OLAYDAN SONRA MOTOSİKLET KULLANMAYI BIRAKTIIM"

        Olayı anlatan Mustafa Yıldırım, "İşime gitmek için her gün motosiklet kullanıyorum. Kullandığım güzargahta işe giderken, 3 kız çocuğuna denk geldim. Onlara yol verirken arkadaki minibüs şoförünün bana çok yanaştığını gördüm ve refleks olarak arkamı döndüm. Arkamı dönmemi kendisine hakaret olarak algıladı büyük ihtimalle. Önce aracı üzerime sürdü. Sonra Araçtan inerek kaskıma vurup darp etmeye başladı. Beni küçümsemeye başladı. 'Sen motorcu değilsin'. 'Böyle motosiklet kullanılmaz'. 'Sen motorcu değilsin' diye. Bende bununla alakası olmadığını, sadece çocuklara yol verdiğimi söyledim. Anlam veremedim. Gereksiz bir şekilde bu tavırlara girdi. Kısmi olarak darp etti. Araçtan inerek kaskıma vurmaya başladı. Montumdan çekiştirmeye başladı. Hiçbir şey olduğunu anlayamadım zaten. Arkamı dönüp herhangi bir el hareketi yapmadım. Hakarette bulunmadım. Kendisinden şikayetçi oldum. Aradan 3-4 ay geçti. Dava dün sonuçlandı. Sadece kendisine denetimli serbestlik verildi. Bu olaydan sonra motosiklet kullanmayı bıraktım. Bu tarz insanları gördükçe motosiklet kullanmaktan korkar oldum. Orada ben bir refleks gösterseydim orada bir arbede yaşanacaktı" dedi.

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