Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ocak ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56.6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en yüksek ocak ayı satışına ulaşılmış oldu.

ODMD verilerine göre otomobil satışları, ocak ayında geçen yıla göre yüzde 71.7 oranında artarak 64.041 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15.1 artarak 15.660 adet oldu.