        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Bakanlar Yerlikaya ve Kurum, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dile kolay 350 bin konut ve iş yeri. Bu, büyük bir iradenin, güçlü bir devlet aklının, milletine sadakatle bağlı bir liderliğin eseridir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 16:43 Güncelleme: 15.11.2025 - 16:43
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Yerlikaya, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Bakan Yerlikaya, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğiyle eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verildiğini söyledi.

        Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Bugüne kadar 304 bin bağımsız bölümü, yeni konutu ve iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün ise toplam 42 bin konut ve 3 bin iş yerini hak sahibi kardeşlerimize Allah'ın izniyle teslim edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu 9. kura töreni ile birlikte 350 bin bağımsız bölümü siz kıymetli hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Dile kolay 350 bin konut ve iş yeri. Bu, büyük bir iradenin, güçlü bir devlet aklının, milletine sadakatle bağlı bir liderliğin eseridir. Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise acıyı umuda, enkazı yuvaya, gözyaşlarını tebessüme çevirdiklerini ifade etti.

        6 Şubat'ı unutmadıklarını ve unutturmadıklarını belirten Kurum, şunları kaydetti:

        "O an yüreklerimiz titredi ama milletçe el ele verdik, devletimiz ilk andan itibaren afetzede kardeşlerimiz için seferber oldu. Depremin 15. gününde ilk yuvalarımızın temellerini attık. Yaralarımızı sardık, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün de küllerimizden doğan bu yeni yuvalarımızın 350 bin umuda, 350 bin tebessüme, 350 bin huzura dönüştüğüne şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle durmayacağız, önümüzdeki ay evine kavuşmamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız ve 453 bin yuvamızı inşallah kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnanın, dünyada hiçbir ülke böylesi bir felaketin ardından böyle kısa bir sürede 450 bin yuvayı asla inşa edemez. Elbette tarihte eşi benzeri görülmemiş bu muazzam eserler milletine sevdalı bir devletin gücüdür, tarihe kazınan zaferimizin adıdır ve bu eserler yuva kuran liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonudur, kararlılığıdır."

        Türkiye Yüzyılı'nda bir yandan deprem bölgesinde hayatı yeniden canlandırırken, diğer yandan 500 bin sosyal konut hamlesiyle dar gelirli ve ev sahibi olmayan vatandaşlara yeni yuvalar inşa ettiklerini aktaran Kurum, "Devletimiz öyle büyük, öyle merhametli, öyle kuvvetli ki afetzede kardeşlerimize kucak açarken aynı anda milyonlarca vatandaşımızın geleceğini aydınlatıyor. Bize diyorlar ki 'Devlet nerede?' Biz de diyoruz ki 'İşte, devlet burada.' Devlet 350 bin yuvamızı bitirdi ve anahtarını afetzede kardeşlerimize teslim ediyor. Onlar, 'Bedava ev yapacağım.' vaadiyle milletimizi aldatıyor, biz ise deprem bölgesinde yaşayan 14 milyon kardeşimize verdiğimiz sözü tutmanın hep birlikte gururunu yaşıyoruz. Milletimize söz veriyoruz, bir an bile durmayacağız, depremzede kardeşlerimiz için, asil milletimiz için gece gündüz demeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

