Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. H.D. yönetimindeki 80 FC 097 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler Köyü yakınlarında, M.K. idaresindeki 02 ADL 234 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.