Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu Kapılar tek tek koçbaşı ile kırıldı

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi. Kapıları koçbaşı ile kırılan evler didik didik arandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde titizlikle yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde kent merkezinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda kapıları açmak istemeyen uyuşturucu tacirlerinin ikamet kapıları koçbaşı ile kırıldı. Girilen evler didik didik arandı. Yapılan operasyonda 46,1 gram metamfetamin, 19,5 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 8 gram esrar, 5,5 gram eroin, 3 adet extacy, 3 adet captagon, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet tek kırma av tüfeği ve 6 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak, M.K., M.S., S.S., H.M.T. ve Ö.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin sattığı uyuşturucuları aldıkları değerlendiren 30 kişiye ise uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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