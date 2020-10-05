Kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde 109 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütününe el konulurken işletme sahibi olan E.P., isimli kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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