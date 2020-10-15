Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN´da, Kovid19 testi pozitif çıkan ve karantinada olduğu halde evden kaçan Şeyho Aslan (80) yakınlarının ihbarı üzerine minibüste yakalanıp, hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Şeyho Aslan, evinde karantinaya alındı. Yakınları bu akşam Aslan'ın evden ayrıldığını ve minibüse bindiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerince durdurulan minibüste bulunan Aslan, hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Aslan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-10-15 22:26:37



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