Çelikhan ilçesinde kar yağışı başladı

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Mevsimin ilk kar'ı yağdı.

Çelikhan’ın ilçe merkezine ve yüksek kesimlerine sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beraber hava sıcaklığında düşüş yaşandı. Beyaz görüntünün hakim olduğu Çelikhan ilçesinde vatandaşlar kar yağışına oldukça sevindiklerini ve durmadan devam etmesi için dua ettiklerini belirtti.

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