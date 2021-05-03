Gölete düşen dağ keçisi kurtarıldı

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde köpeklerin saldırması sonucu gölete düşen ve burada yaralanan dağ keçisi kurtarılıp tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.

Çelikhan ilçesinde bir dağ keçisinin köpeklerin saldırısına uğraması sonucu gölete düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen jandarma ekipleri gölete düşen dağ keçisini kurtardı. Yaralı olan dağ keçisi veteriner hekim tarafından yapılan tedavi altına alındı. Aldığı tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan dağ keçisi daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.

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