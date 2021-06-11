Gölbaşı’nda ‘Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık’ semineri düzenlendi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen "Gıdanı KoruSofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında seminer düzenlendi.

Seminer Gölbaşı Halk Eğitimi merkezi toplantı salonunda düzenlendi. Seminerde görevliler tarafından kadınlara sofrada israfın önlenmesiyle ilgi bilgiler aktarıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla ilçemiz kadınlarına mutfaklarda israfın önlenmesi konusunda bilgiler aktarılmıştır. Katılımcılar kampanya için oluşturulan www.sofranasahipcik.com sitesinde halkımızın gıda kayıp ve israfı ile mücadele edeceği ve bireysel olarak söz vereceği dijital imza hareketine destek vermişlerdir. Düzenlenen bilinçlendirme etkinliğinde katılımcılara İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan broşür ve bez torbalar dağıtıldı. 2021 yılı Bakanlığımız sloganı olan ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyası kapsamında ilçemizde çalışmalar devam edecektir" diye konuştu.

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