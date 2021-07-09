Kahta’da iki aile arasındaki husumet sona erdi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde husumetli aileler kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştı.

Kahta ilçesinde 3 ay önce alacak verecek meselesinde çıkan kavgada bir gencin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, Kahta Eski Belediye Başkanı ve Kanaat Önderi Ahmet Turanlı ile siyasetçi Muhammed Şükrü Turanlı’nın girişmeleriyle barışla sonuçlandı.

Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde, Uslu ve Yektin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmiş ve 2 aile arasında husumet baş göstermişti. Meydana gelen tatsız husumeti gidermek ve aileleri barıştırmak için ilçenin önde gelen isimlerinin araya girmesiyle barış yemeği düzenlendi.

Barış yemeğinde konuşan Kahta Kaymakamı Abdil Koç, “Devlet olarak böyle üzücü haberlerin, olayların yaşanması bizi gerçekten üzüyor. Ama olan olduktan sonra da daha fazla devam etmemesi için daha başka acıların yaşanmaması için böyle güzel barış girişimlerinin olması lazım. Bu olayımızda da biraz önce barışı gerçekleştirdik. Tabii, Kahta Eski Belediye Başkanı Ahmet Turanlı güzel bir şeye vesile oldu. Bize de son noktayı koymak nasip oldu. Böyle güzel ve hayırlı bir işe vesile olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı barış töreninde, yemeğin ardından Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, her iki tarafa Kuran’ı Kerim’i hediye etti.

Yapılan konuşmaların ardından iki aile bireyleri dua ve tekbirler eşliğinde tokalaşarak husumeti sonlandırıp, birlikte yemek yedi.

Program yapılan duanın ardından son buldu.

Kahta İbni Mirza Parkı’nda düzenlenen barış yemeğine Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Oray Yeniay, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Kahta Eski Belediye Başkanı ve Kanaat Önderi Ahmet Turanlı, Siyasetçi Muhammed Şükrü Turanlı, Uslu ve Yetkin aileleri katıldı.

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