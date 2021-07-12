Tut ilçesinde aşılama oranı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı

Adıyaman’ın Tut ilçesi yüzde 64.56 ile en fazla aşılama oranına ulaşan ilçe oldu.

Tut ilçesi aşılama oranında yüzde 64.56 ile birinci olurken, Gölbaşı ilçesi yüzde 62,29 ile ikinci, Çelikhan ilçesi ise yüzde 58,77 ili üçüncü oldu. Sincik ilçesi yüzde 50.88, Adıyaman merkez yüzde 50.79, Besni ilçesi yüzde 49.27, Gerger ilçesi yüzde 48.69, Samsat ilçesi yüzde 46.86, Kahta ilçesi ise yüzde 38.85 oranında aşılandı.

Adıyaman genelinde yüzde 50.1 aşılama oranına ulaşırken, Türkiye genelindeki aşılama oranı ise yüzde 60.74’e ulaştı.

Tut Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemizde de Covid19 salgını ile mücadelede büyük bir çaba sarf ederek aşılama oranımızı yüzde 64.56 çıkarttık. Hedefimiz en kısa zamanda bu oranı yüzde 75'in üzerine çıkarmak. Unutulmamalıdır ki, salgınla mücadele de tedbirler kadar aşılama da önemli bir korunma yöntemidir. Salgınla mücadelede aşılamanın öneminin bilincinde olarak gerekli hassasiyeti hep birlikte gösterelim” ifadelerine yer verildi.

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