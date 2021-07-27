Nemrut Dağı’nda evlenme teklifi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde tarihi Nemrut Dağı’nda bir öğretmen, heykellerine arasında sevdiği kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

İstanbul’da öğretmenlik yaptığı öğrenilen ve aslen Adıyamanlı olan Yusuf Tokdaş, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre rakımıyla güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı’na turist olarak getirdiği kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı. Bayram dolayısıyla memleketine geldiğini belirten öğretmen Yusuf Tokdaş, "Ben aslen Adıyamanlıyım. İstanbul’da yaşıyorum. Bayram tatili dolayısıyla memleketime hem ziyaret hem de gezi amaçlı arkadaşlarımla birlikte geldim. Ama asıl amacım kız arkadaşıma unutamayacağı bir evlenme teklifi yapmaktı. Bunu yapmanın en güzel yeri ve mekanının da 2 bin 206 metre rakımıyla güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olan Nemrut Dağı olmasını istedim. Amacım bu güzelliği arkadaşlarıma göstermek ve özellikle hayatımı birleştireceğim kız arkadaşım Merve Kaymak’a unutamayacağı bir sürpriz yapmaktı. Sürprizimizi hazırlamamızda bana yardımcı olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum ve özellikle bu sürpriz karşısında bana evet diyen hayatımı birleştireceğim eşime de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tarihi Nemrut Dağı’nda evlilik teklifi aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Merve Kaymak ise, “Şu anda elim ayağım titriyor. Gün batımı için gelmiştik. Fakat şimdi bu benim hayatımdaki en güzel gün batımı oldu. Nemrut’u çok beğendim. Özellikle burada evlilik teklifi aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.

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