Başkan Kılınç Briketçiler Pazarı'nda

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, briketçiler pazarına giderek, esnafla bir araya geldi

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yoğun mesaisi dışında kalan zamanları halk içerisinde geçirmeye devam ediyor.

Sık sık yaptığı esnaf ziyaretlerinin sonuncusunu briketçiler pazarına yapan Başkan Kılınç, esnaf ve işçilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Burada briketçilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Kılınç, esnafa bereketli kazançlar dileyerek, “Briketçi esnaflarımızı ziyaret edip sorun ve taleplerini dinledik. Sıcak ve samimi karşılamalarından ötürü kendilerine teşekkür eder, hayırlı bol kazançlar dilerim” diye konuştu.

Başkan Kılınç’ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden esnaf ise duyarlılığından dolayı başkana teşekkür etti.

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