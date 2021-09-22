Tut Kaymakamı Pamuk göreve başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, ilçede göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Tut Kaymakamlığına atanan Aksaray Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk göreve başladı.

Tut Kaymakamı Muhammet Tugay’ın Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına atanmasıyla ilçeye veda etmesinin ardından Erkut Pamuk göreve başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.