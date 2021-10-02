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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, AdıyamanKahramanmaraş karayolu 22. kilometre Çatalağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mustafa B. (69) idaresindeki 02 AAD 083 plakalı Ford marka otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Burak D. yönetimindeki 23 ABE 786 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa B. (69) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada Hasan Hüseyin Burak D. ile Delal Y. ağır yaralandı. Kaza sorası olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, hastane morguna kaldırıldı.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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