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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Kahta’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde KahtaDiyarbakır yolu Musa Peygamber Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Ahmet Aslan (21) yönetimindeki 02 HV 213 plakalı motosiklete çarptıktan sonra durmadan olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet Aslan ve arkada oturan Haci Aslan yola savruldu. Yolda daha olayın şokunu yaşarken, Kahta istikametine doğru gelen Ali Erdoğan (66) yönetimindeki Toyota markalı 38 ADK 101 plakalı otomobil, karanlıkta fark etmediği için yaralılara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ahmet Aslan ve Haci Aslan, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Acil serviste tedaviye alınan sürücü Ahmet Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Aslan’ın cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren yaralı Haci Aslan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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