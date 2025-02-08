Adıyaman-Malatya karayolunda ulaşıma kar engeli
Adıyaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya karayolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu
Giriş: 08.02.2025 - 02:01 Güncelleme: 08.02.2025 - 02:01
Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce Adıyaman-Çelikhan ile Çelikhan-Malatya kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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