Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı futbolcu Adriano Correia, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Cadena SER' e konuşan 34 yaşındaki futbolcu İspanya'daki günlerini, vatandaşı Neymar'ın durumunu ve geleceğini değerlendirdi.
İspanya'da çok güzel tecrübeler edindiğini söyleyen yıldız isim, "La Liga'dan ayrıldıktan sonra gelişmekte olan bir ligde kendimi denedim. Beşiktaş'taki ilk yılımda şampiyonluk yaşadım. Şu anda da Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için ligi ikinci sırada bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
"BARCELONA, KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI"
Sevilla'da önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Adriano, Barcelona'ya transferinin kariyerindeki en önemli anlardan biri olduğunu söylerken, "Kazandığım kupalar, en iyi oyuncularla birlikte oynamak ve onlardan bir şeyler öğrenmek harikaydı" şeklinde konuştu.
Adriano, Barcelona ve Sevilla'nın gelecekte La Liga şampiyonluğu için yarışması durumunda Sevilla'yı destekleyeceğini belirtirken, "En iyi olan kazansın isterim ama Barça şimdiye dek La Liga'da pek çok zafer yaşadı. Nitekim bu sene bunlara bir yenisi daha eklenecek. Dolayısıyla böyle bir durumda Sevilla'nın mutlu sona ulaşmasını isterim" dedi.
"BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Vatandaşı Neymar'ın şu anda iyileşmekte olduğunu kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "Neymar, henüz genç bir futbolcu. Paris Saint-Germain'e gidişine üzülsem de kendisi adına en doğru karar neyse onu almıştır diye düşünüyorum. Ona hem kariyerinde hem de aile yaşamında başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu, geleceğiyle ilgili olarak ise, "İspanya'ya dönmeyi isterim ancak şu ana dek hiçbir İspanyol kulübünden teklif almadım. Barça'dayken Monchi ile görüşmüştük ama o dönemde transfer gerçekleşmemişti. Şu anda kendimi iyi hissediyorum ve geleceğimle ilgili neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bir yandan da Beşiktaş ile kontrat yenilemek için görüşme hâlindeyim" açıklamalarını yaptı. (Goal)
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