Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya varılamayan Adriano, adım adım Flamengo’ya doğru gidiyor. Devre arasında da Sambacı için devreye giren Brezilya kulübü, sezon sonu Adriano’yu kadrosuna katmaya kararlı.