AFAD Başkanı Memiş'ten kentsel dönüşüm vurgusu

AFAD Başkanı Memiş'ten kentsel dönüşümün önemine vurgu Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Malatya'daki depreme ilişkin, "Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için çok değerlidir. Bu da bizlere depremlerde can ve mal kaybının önüne geçilmesi için kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 18.10.2024 - 02:30 Güncelleme: 18.10.2024 - 02:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL