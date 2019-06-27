"Size burada bir kurban olarak hitap ediyorum"

Sakarya'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında boğulma, kaybolma, sel ve su baskınlarına karşı gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Arifiye ilçesinde bulunan Mollaköy Göleti ve Sakarya Nehri'ndeki tatbikata İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sivil toplum kuruluşlarından 100 personel, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Servis ekipleri ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, aşırı yağış nedeniyle Sakarya Nehri kenarındaki yerleşim alanlarını su basması sonucu bir aracın sele kapılarak gözden kaybolduğu, 5 kişinin tırmandıkları ağaçlarda mahsur kaldığı ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Dalgıç ekipleri, nehre düşen araçtakileri mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Ekipler, nehirde ve içindeki adacıklarda mahsur kalanları da bot yardımıyla kıyıya çıkardı.

Kurtarılan afetzedeler, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslara taşındı.

"AFET ÖNCESİ SIK SIK TATBİKAT YAPIYORUZ"

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle gerek dünyada gerekse Türkiye'de sel ve su baskınlarının arttığına dikkati çekti.

Sakarya'nın da afetin bütün unsurlarının etkisi ve tehdidi altında olduğunu belirten Kaşkaş, "Şu anda burada sel ve su taşkınıyla alakalı bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryomuz gereği, Sakarya Nehri'nin taştığı, nehre düşen araçta bir kişinin ve adalarda vatandaşların mahsur kaldığı ihbarı gelince ekiplerimiz koordinasyonunda diğer çözüm ortaklarımızla tatbikatı gerçekleştirdik. Mahsur kalan vatandaşlarımızı, başarılı şekilde kazasız belasız kurtarmış olduk." diye konuştu.

Afetin üç aşaması olduğuna işaret eden Kaşkaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Afet öncesi, sırası ve sonrası... Öncesinde afet risklerini belirlemek, gerekli tedbirleri almak ve olası bir afette de can ve mal kaybını en aza indirmek. Afet sırasında hızlı, etkili müdahale etmek, sonrasında da bozulan hayatın kısa sürede normale dönmesini sağlamak.

O bakımdan afete hızlı ve etkili müdahale edebilmek için de afet öncesinde sık sık tatbikatlar yapıyoruz, ciddi manada eğitimler yapıyoruz."