AfD'den dev pakete karşı adım: Anayasa Mahkemesi'ne 'iptal' başvurusu

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, 500 milyar avroluk bir harcama paketini görüşmek üzere Almanya Federal Parlamentosu'nun toplanma planlarına karşı Almanya Anayasa Mahkemesi'ne 'acil' başvuru yaptı.

Muhalefetteki AfD'li milletvekilleri tarafından yapılan başvurular, Federal Meclis'in savunma ve altyapı harcamalarında büyük bir artışa izin verecek anayasal değişikliklerin görüşüleceği perşembe günkü oturumu engellemeyi amaçlıyor.

Mahkeme sözcüsü itirazların işleme konulduğunu ancak karar için bir tarih veremeyeceğini belirtti.

AfD, 23 Şubat'taki genel seçimlerde yüzde 21 oy alarak ikinci sıraya yerleşmişti. İktidardaki SPD-Yeşiller ve FDP koalisyonu ise seçimlerden ağır yara almıştı.