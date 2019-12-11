Afgan militanlar Bagram Üssü'ne saldırdı

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ABD askerlerinin Afganistan'daki ana üssü konumundaki Bagram Hava Üssü'nü hedef alan bir intihar saldırısı gerçekleşti.

NATO yetkilileri, bir grup militanın yaklaşık yarım saat üssün güney girişinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini, ardından bir saldırganın girişin önünde üzerindeki bombaları patlattığını duyurdu.

Saldırıda 5 Afgan güvenlik gücünün yaralandığı belirtildi.

NATO açıklamasında, saldırıda üste görevli personelden ölen ya da yaralanan olmadığı, ancak yerel halk için açılan sağlık merkezinin ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırı, ABD yönetiminin Taliban militanlarıyla bir kez daha müzakere masasına oturduğu haberinin ardından gelmesi dikkati çekti.