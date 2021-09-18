Afganistan'da bombalı saldırılar: 2 ölü 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentin 3 ayrı bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda aralarında çocuklar ve Taliban güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığı habere göre Taliban aracının hedef alındığını, 3 kişinin öldüğünü öne sürdü. Konuyla ilişkili ayrıntılı bilgi beklenirken öte yandan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki Şehrek İrfani bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

ABD birliklerinin Afganistan'ı terk etmesi ve Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından önceki dönemde Taliban tarafından düzenlenen bombalı saldırılardan sonra, ilk kez böyle saldırılar düzenlenmiş oldu.

Uluslararası ajanslar henüz bilgi geçmedi.

Görsel: 2017 yılına aittir.