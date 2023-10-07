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        Haberler Dünya Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısı 215'e yükseldi

        Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısı 215'e yükseldi

        Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, basına yaptığı açıklamada, Herat'taki depremler nedeniyle şu ana kadar sadece Herat Devlet Hastanesine 500 yaralının getirildiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 07.10.2023 - 22:49
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        Afganistan'da ölü sayısı 215'e yükseldi
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        Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, depremlerde hayatını kaybedenlerinin sayısının 215'e çıktığını bildirdi.

        Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Herat Vilayet Müdürü Mevlevi Musa Aşari, AA muhabirine, depremler sonrası halen enkaz altında insanların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

        Aşari, depremler nedeniyle şimdiye kadar 120 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, yaralı sayısının da 1000'i geçtiğini aktarmıştı.

        Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik ise Herat'ın Zindecan ilçesindeki 7 köyün depremlerden ağır hasar aldığını ve kayıp sayısının artış gösterdiğini ifade etmişti.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

        Afganistan'ın Paktika vilayetinde haziran 2022'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde de 1200 civarında kişi yaşamını yitirmişti.

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        #Berat Muin
        #Afganistan
        #haberler
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