Afili Aşk 20. Bölüm fragmanları ve ön İzlemesi yayında! yeni bölümde Ayşe, Kerem'in üzerine su döker. Toplantısı olan Kerem bu duruma çok sinirlenir. İkili arasında tartışma çıkar. Ayşe, Kerem'in üzerindeki gömleği çıkartmak istediği sırada odaya girenler durumu yanlış anlarlar. Ceyda'nın iş için hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğrenir ve çılgına döner. İşte Afili Aşk 20. yeni bölüm fragmanları...

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM FRAGMANLARI

Ceyda’nın iş için hazırladığı kuğu konsepti, Kerem ve Ayşe arasında büyük bir yanlış anlaşılmaya yol açar. Ayşe içine düştüğü hayal kırıklığıyla perişan bir haldeyken, Kerem ise ne yapacağını bilemez. Kerem bu durumla yüzleşmekten korkarken, Ayşe daha fazla dayanamaz. Ayşe, Kerem’le yüzleşmek ister ama bu hiçte kolay olmayacaktır. Çünkü Kerem’in kafası soru işaretleriyle doludur.

Ceyda ise hazırladığı kuğu konseptinin Kerem ve Ayşe için ne ifade ettiğini öğrenir ve çılgına döner. Ceyda işini şansa bırakmama kararı alır. Kerem ve Ayşe’nin kaderi Ceyda’nın iki dudağının arasındadır. Kerem ve Ayşe’nin çocukluklarından beri olan kaderi mi galip gelecektir, yoksa Ceyda mı?

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM 1. FRAGMANI

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI

AFİLİ AŞK 20. BÖLÜM ÖN İZLEME