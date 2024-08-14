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        Haberler Sağlık Afrika Birliği, M çiçeği salgınına karşı kıta genelinde acil durum ilan etti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Afrika Birliği, M çiçeği salgınına karşı kıta genelinde acil durum ilan etti

        Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği (mpox) virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:38
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        Afrika Birliği, M çiçeği salgınına karşı acil durum ilan etti
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        Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, M çiçeği salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaseya, "M çiçeği hastalığını Kıta Güvenliği Halk Sağlığı Acil Durumu olarak ilan etmek keyfi bir durum değil, sorumluluktur" dedi.

        Afrika'daki hükümetleri M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek için Africa CDC ile çalışmaya çağıran Kaseya, salgına karşı kıtaya aşı getirme taahhüdünde bulundu. Kaseya, vaka ve ölüm sayıları hakkında haftalık toplantılar düzenleneceğini ifade etti.

        Afrika kıtası, M çiçeği salgınıyla karşı karşıya
        Afrika kıtası, M çiçeği salgınıyla karşı karşıya

        Africa CDC'nin 9 Ağustos'ta yayımladığı rapora göre, ocaktan 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

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        Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

        HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR

        M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

        İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

        Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

        * Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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