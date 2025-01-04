2 kadının öldüğü aileler arası silahlı kavgaya 4 tutuklama

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde 2 kadının hayatını kaybettiği, komşu aileler arasındaki kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen perşembe günü saat 16.00 sıralarında Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Hasan Koçoğlu ile komşusu S.G. arasında evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Akraba olan diğer aile bireylerinin de dahil olması ile tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, açılan ateşte çeşitli yerlerinden vurulan Nurgül Koçoğlu (47) ve Hatice Gümüş (47), ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Nurgül Koçoğlu, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne; Hatice Gümüş Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kadın da hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen Tuncer Gümüş, Ömer Gümüş, Hasan Koçoğlu ve Eyüp Koçoğlu, H.G., S.G., A.Ç. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki sorgusu sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tuncer Gümüş, Ömer Gümüş, Hasan Koçoğlu ve Eyüp Koçoğlu çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. S.G., H.G., A.Ç. ve Y.D. ise serbest bırakıldı.