        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

        Giriş: 04.03.2026 - 11:14
        Afyonkarahisar'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

        Şeyh Şamil Bulvarı'ndaki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, minibüs kullanılamaz hale geldi.

