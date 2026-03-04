Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da kadınlar kooperatif çatısı altında hediyelik eşya üretimini artırıyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kooperatif bünyesinde çalışan kadınlar, taş tozundan yaptıkları saksının ve polyesterden ürettikleri dekoratif objelerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:02
        Afyonkarahisar'da kadınlar kooperatif çatısı altında hediyelik eşya üretimini artırıyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kooperatif bünyesinde çalışan kadınlar, taş tozundan yaptıkları saksının ve polyesterden ürettikleri dekoratif objelerin satışından elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        İlçelerde kadınların sosyalleşmeleri, her konuda uzman kişiler tarafından eğitim almaları ve bilgilendirilmeleri için kadın kültür evleri açıldı. Kadınlara istihdam sağlamak için de Valiliğin, kaymakamlıkların ve belediyelerin desteğiyle kadın kooperatifleri kuruldu.

        Kadınlar, kooperatif çatısı altında aldıkları eğitimler sonrası taş tozundan saksılar, polyesterden dekoratif objeler, Afyonkarahisar temalı magnetler, geleneksel Türk işlemeleri olan tel kırma ve kanaviçe çantalar üretiyor.

        - "Pek çok kişiye de örnek olduğumuzu düşünüyorum"

        Çobanlar Kadın Kooperatifi Başkanı Nermin Denk, AA muhabirine, kooperatifte 5 yıldır üretime devam ettiklerini söyledi.

        Kooperatifin Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde kurulduğunu anlatan Denk, işin eğitim alanı bitince kadınlara istihdam için kooperatif kurulduğunu dile getirdi.

        Denk, taş tozuyla sukulent saksısı yapmaya başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Daha sonra sukulent saksısı alanını genişletmeye karar verdik. Taş tozundan kırılgan oluyordu, polyester üretime geçtik. Silikon kalıp maliyeti fazla olunca kalıp dökmeyi öğrendik. İlk başta küçük bir atölyede 15 sukulent saksısıyla başlamıştık. Daha sonra atölyeyi biraz daha büyüttük. Yeniliklere ayak uydurarak, kendimizi geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. 7 kadın olarak başladık. Ev bütçelerimize katkı sağlıyoruz. Kadınların kendine güveni geliyor. Pek çok kişiye de örnek olduğumuzu düşünüyorum."

        Ürünleri çevrim içi sitelerde pazarladıklarını aktaran Denk, "Aynı zamanda bir alışveriş sitesinden körfez ülkelerine de satış yapıyoruz. Afyonkarahisar'da Kadın Koordinasyon Merkezi'nde ürünleri satıyoruz." dedi.

        - Çalışarak kendilerini motive ediyorlar

        Kadınlardan Saniye Değirmenci (49) de çocukları büyüdükten sonra çalışmaya karar verdiğini söyledi.

        Çalışmaktan mutlu olduğunu dile getiren Değirmenci, "Çalışmak rehabilitasyon gibi. Kazandığım parayı evin giderlerine, çocuklara harcıyorum. Herkes ayaklarının üstünde dursun, istediğini alabilsin." ifadelerini kullandı.

        Fadime Tıkır (45) ise çalışmanın çok eğlenceli olduğunu, kendilerini motive ettiğini kaydetti.

