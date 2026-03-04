Canlı
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, iftar programına katıldı

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Gedik Ahmet Paşa Camisi'nin bahçesindeki iftar programına katıldı.

        Giriş: 04.03.2026 - 10:01
        Afyonkarahisar Valisi Aktaş, iftar programına katıldı

        Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Gedik Ahmet Paşa Camisi'nin bahçesindeki iftar programına katıldı.

        Aktaş, Afyonkarahisar Valiliği ile Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü desteğiyle Gedik Ahmet Paşa Camisi (İmaret Camisi) bahçesinde vatandaşlarla iftar yaptı.

        Burada vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, yaptığı açıklamada, "İftar sadece oruç açmak değil, gönül kapılarını aralamak, birlik olmak, hatırlamak ve şükretmektir. Rabbim edilen duaları kabul eylesin, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın."ifadesini kullandı.

        İftar programına, Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Celil Ateşoğlu, Yalçın Sezgin ve Murat Büyükköse, Vakıflar Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Yıldıray Korkmaz, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammed Enes Çınar ve kurum müdürleri de katıldı.

