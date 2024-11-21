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        Afyonkarahisar'da 680 litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince 680 litre kaçak zeytinyağına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:19
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        Afyonkarahisar'da 680 litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince 680 litre kaçak zeytinyağına el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağının, toplu ve perakende şekilde satışa sunulduğu bilgisini aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesindeki depoda yapılan denetim ve kontrollerde, 5 litrelik tenekelerde 680 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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