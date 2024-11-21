Afyonkarahisar'da 680 litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince 680 litre kaçak zeytinyağına el konuldu.
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince 680 litre kaçak zeytinyağına el konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağının, toplu ve perakende şekilde satışa sunulduğu bilgisini aldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesindeki depoda yapılan denetim ve kontrollerde, 5 litrelik tenekelerde 680 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
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