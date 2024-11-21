Afyonkarahisar'da 680 litre kaçak zeytinyağı ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesindeki depoda yapılan denetim ve kontrollerde, 5 litrelik tenekelerde 680 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

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