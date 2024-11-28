Afyonkarahisar'da bir kişinin evinde beslediği kediler için istediği mama talebi yerine getirildi
Afyonkarahisar Valiliği, evinde beslediği kediler için mama desteği isteyen kadının talebini yerine getirdi.
Afyonkarahisar Valiliği, evinde beslediği kediler için mama desteği isteyen kadının talebini yerine getirdi.
Merkez Fatih Mahallesi'nde yaşayan Şevval Şahin, sokakta bulup evine aldığı kediler için Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'dan sosyal medya aracılığıyla mama talebinde bulundu.
Yiğitbaşı, ekipleri adrese yönlendirerek, talebin yerine getirilmesini sağladı.
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