Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı Afyonkarahisar'da konuştu:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, "Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız." dedi.

Bağcı, ilk olarak AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığının Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği Gençlik Buluşması'na katıldı.

Daha sonra Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret eden Bağcı, burada yaptığı açıklamada, 2024 yılında organize tarım bölgeleri kurulum sürecini hızlandırdıklarını belirtti.

Bakanlığın en önemli projelerinden olan organize tarım bölgelerinin yatırım sürecini geçen yıldan itibaren hızlandırdıklarını anlatan Bağcı, şunları kaydetti: "61 organize tarım bölgesinin 43'ünün idari oluşum sürecini tamamladık. Yani tüzel kişilik kazandırdık. 14 organize tarım bölgesinin ise altyapı sürecini bitirdik. Bu yıl organize tarım bölgelerine daha fazla hız vereceğiz ve bunların yatırım süreçlerini tamamlamaya çalışacağız. Bakanlığın ve Valiliğin katkılarıyla idari oluşum sürecini tamamlamış olduk. Burada 2 adamız olacak. Birincisi sanayi adaları, ikincisi sera adaları. Sera adalarında fide, meyve ve sebze üretimi gerçekleştirilecek. Sanayi adalarında ise paketleme ve depolama alanlarının yanı sıra eğitim ve araştırma alanları, biyokütle tesisi, GES ve atık yönetimi alanı yer alacaktır."

- Jeotermal ısıtmalı, topraksız serada yıllık 100 bin ton domates üretimi hedefleniyor Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'ın coğrafi özellikleri, stratejik konumu ve doğal kaynaklarıyla ülkenin önemli bir merkezi olduğunu bildirdi. Kentin tarih boyunca sadece kültürel ve ekonomik değil, tarımsal üretimde de kritik rol üstlendiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Jeotermal kaynaklar açısından sahip olduğumuz potansiyel ise bu rolümüzü çok daha ileriye taşımamıza olanak sağlayacaktır. Afyonkarahisar'ın sahip olduğu jeotermal kaynakların sıcaklık özellikleri ve verimliliği açısından ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olduğunu vurgulamak isterim. Bugün burada gündemimizde olan Çay ilçesindeki Tarıma Dayalı Jeotermal Seracılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), bu potansiyelin en etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının somut bir örneğidir. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın destekleriyle tüzel kişilik kazanan TDİOSB, toplamda 8 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak şekilde planlanmıştır. İlk etapta Çay ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2 bin 893 dekarlık alanda faaliyet gösterecek bu proje, yalnızca Afyonkarahisar'ın değil, ülkemizin tarım sektörüne de büyük katkılar sağlayacaktır. Proje kapsamında ilk etapta 2 bin dekarlık alanda faal üretim sağlayan jeotermal ısıtmalı, topraksız seralar kurulacak ve yıllık 100 bin ton domates üretimi hedeflenecektir."