Afyonkarahisar'da 16 Kıbrıs gazisi, katıldıkları kursta baston yapım sanatını öğreniyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da Kıbrıs gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan kursta baston yapımını öğreniyor.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün programı kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan Ağaç Baston Yapım Kursu'na 16 Kıbrıs gazisi katılıyor.



Baston yapım sanatını öğrenen kursiyerler, birlikte vakit geçirmenin de mutluluğunu yaşıyor.



Proje koordinatörü Abdullah Koçyiğit, AA muhabirine, programın şehit yakınları ve gazilerin sanatsal faaliyetlere katılmaları amacıyla düzenlendiğini söyledi.



Projenin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirten Koçyiğit, "Amacımız, gazilerimizi sanatla buluşturmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak. Kurs eğitmenimizin rehberliği de çok güzel. Baston yapımında gazilerimizin zorlandıklarını görmedik. Gazilerimiz gayet memnun ve mutlu." diye konuştu.



- Bastonlara motif işleyecekler



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Cemal Tola da baş tacı gazilere yönelik kursa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Tola, 132 saatlik kursun 13 hafta süreceğini belirterek, "Gazilerimiz, ilk bastonlarını kendilerine yapacak, sonrakileri de sevdiklerine hediye edecek. En az 5-6 baston yapacaklarını düşünüyoruz. Gazilerimiz, önce klasik baston yapacak. Sonra da Afyonkarahisar'a özgü motifleri bastonlara işleyerek devam edecekler. İnşallah, bastonların en güzelini yapacaklar." ifadelerini kullandı.



- Gaziler, kursa katılmaktan mutlu



Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Şaban Koçak da arkadaşlarıyla güzel muhabbet ortamı olan kursta baston yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Çok sayıda baston yapmayı düşündüğünü anlatan Koçak, "Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, eski günleri yad ediyoruz." dedi.



Kursiyerlerden Ahmet Can da kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu, yaptığı bastonları hediye etmeyi planladığını belirtti.



Kursiyerlerden İsmail Koç da kendisi için en büyük mutluluğun kursa katılarak arkadaşlarıyla bir arada bulunmak olduğunu, yaptığı bastonu yanında taşıyacağını söyledi.

