        Afyonkarahisar'da 16 Kıbrıs gazisi, katıldıkları kursta baston yapım sanatını öğreniyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da Kıbrıs gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan kursta baston yapımını öğreniyor.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 16 Kıbrıs gazisi, katıldıkları kursta baston yapım sanatını öğreniyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da Kıbrıs gazileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında açılan kursta baston yapımını öğreniyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün programı kapsamında Afyonkarahisar Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan Ağaç Baston Yapım Kursu'na 16 Kıbrıs gazisi katılıyor.

        Baston yapım sanatını öğrenen kursiyerler, birlikte vakit geçirmenin de mutluluğunu yaşıyor.

        Proje koordinatörü Abdullah Koçyiğit, AA muhabirine, programın şehit yakınları ve gazilerin sanatsal faaliyetlere katılmaları amacıyla düzenlendiğini söyledi.

        Projenin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirten Koçyiğit, "Amacımız, gazilerimizi sanatla buluşturmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak. Kurs eğitmenimizin rehberliği de çok güzel. Baston yapımında gazilerimizin zorlandıklarını görmedik. Gazilerimiz gayet memnun ve mutlu." diye konuştu.

        - Bastonlara motif işleyecekler

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Cemal Tola da baş tacı gazilere yönelik kursa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Tola, 132 saatlik kursun 13 hafta süreceğini belirterek, "Gazilerimiz, ilk bastonlarını kendilerine yapacak, sonrakileri de sevdiklerine hediye edecek. En az 5-6 baston yapacaklarını düşünüyoruz. Gazilerimiz, önce klasik baston yapacak. Sonra da Afyonkarahisar'a özgü motifleri bastonlara işleyerek devam edecekler. İnşallah, bastonların en güzelini yapacaklar." ifadelerini kullandı.

        - Gaziler, kursa katılmaktan mutlu

        Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilcisi Şaban Koçak da arkadaşlarıyla güzel muhabbet ortamı olan kursta baston yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Çok sayıda baston yapmayı düşündüğünü anlatan Koçak, "Arkadaşlarımızla sohbet ediyor, eski günleri yad ediyoruz." dedi.

        Kursiyerlerden Ahmet Can da kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu, yaptığı bastonları hediye etmeyi planladığını belirtti.

        Kursiyerlerden İsmail Koç da kendisi için en büyük mutluluğun kursa katılarak arkadaşlarıyla bir arada bulunmak olduğunu, yaptığı bastonu yanında taşıyacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!

