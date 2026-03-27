        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 19:19 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde emdirilmiş 18 peçete, 56 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 20 lira ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sına adli işlem uygulandı.

        Gözaltına alınan Ş.S, Ö.T, F.A, B.Ç, M.S.Ç. ile A.C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
