Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde emdirilmiş 18 peçete, 56 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 20 lira ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 6'sına adli işlem uygulandı. Gözaltına alınan Ş.S, Ö.T, F.A, B.Ç, M.S.Ç. ile A.C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

