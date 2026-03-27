Afyonkarahisar'da vefat eden AK Parti Evciler İlçe Başkanı Savaş'ın cenazesi toprağa verildi

Afyonkarahisar'da kalp krizi nedeniyle vefat eden AK Parti Evciler İlçe Başkanı Ali Dede Savaş'ın cenazesi defnedildi.





Hastanedeki işlemlerinin ardından Savaş'ın cenazesi, Evciler Belediye Başkanlığı önüne getirildi.



Savaş'ın ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.



Burada kılınan namazın ardından Savaş'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

