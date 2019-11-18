9 yıl sonra gelen itiraf Kadın cinayeti 9 yıl sonra aydınlandı

Afyonkarahisar’da 9 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, şüphelinin itirafının ardından aydınlandı.

Olay; 25 Temmuz 2010 tarihinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Akar mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kadın cesedi olayı ile ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda şahsın Z.Ö. olduğu tespit edildi. Z.Ö.’nün telefon kayıtları incelenerek, R.Ç. isimli şüpheliyle sıklıkla görüştüğü saptandı. R.Ç. isimli şüphelinin alınan ifadesinde Z.Ö. ile ilişki yaşadığını, olay günü ise Konya’dan Afyonkarahisar’a gezme amaçlı geldiklerini, aralarında çıkan tartışma sonucunda Z.Ö.’ yü bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olay mevkiinde polis ve jandarma refakatinde yer gösterme işlemi yaptırıldıktan sonra şüpheli şahsın savcılıkta ifadesinin alınmasına müteakip Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

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