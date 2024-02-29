Afyonkarahisar'da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda kapalı oyun alanının açılışı yapıldı

Diktaş, "Akademik açıdan başarılı, hayat boyu yaşamdan keyif alan ve mutlu nesiller yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunun için bahçemizi güzelleştiriyoruz, oyun alanları oluşturuyoruz, revir hizmetimiz var." dedi.

Okul Müdürü Murat Diktaş, öğrencileri ve antrenörü halk oyunları il birinciliğinden dolayı kutladı.

Okul sporları halk oyunları il yarışmasında minikler dalında il birincisi olan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Kız Halk Oyunları ekibi için madalya töreni yapıldı.

Açılışta, hareketli yaşam ve sportif faaliyetler projesi kapsamında okul bahçesine yapılan geleneksel çocuk oyunları alanında öğrencilerle oyunlar oynandı.

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