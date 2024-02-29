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        Afyonkarahisar'daki tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:10
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        Afyonkarahisar'daki tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atlıhisar ve Ağzıkara köylerindeki adreslerde arama yaptı.

        Aramalarda, 2 kök Hint keneviri, kenevir tohumu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 141 sikke, 172 tarihi obje, 2 metal arama dedektörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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