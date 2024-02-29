Afyonkarahisar'daki tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atlıhisar ve Ağzıkara köylerindeki adreslerde arama yaptı.

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