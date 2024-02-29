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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:56
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde açılışa katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

        Bağcı, yapımı tamamlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açılışında, tesisin ilçedeki bütün tarım sektörüne faydalı olacağını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere dokunan kurum olduğunu belirten Bağcı, "Üreticilerimizin ürünleriyle tüketicilere de bir nevi dokunuyoruz. Afyonkarahisar ve Bolvadin de hem tarımda hem de hayvancılıkta önemli bir merkez. Burada hizmetlerimiz daha da artacaktır. Üreticilerimize ve tüketicilerimize daha rahat şekilde hizmet sunacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da kentin Tarım ve Orman Bakanlığından güzel destekler aldığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açılışı yapıldı.

        Bağcı, daha sonra Bolvadin Belediyesinin çalışmalarının konu edildiği çarşı merkezindeki fotoğraf sergisi ile Toprak Mahsulleri Ofisi Alkaloid Fabrikasını ziyaret etti, incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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